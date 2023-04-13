Карпин: «Мне советы президента «Оренбурга», касающиеся футбола, не нужны»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что ему не нужны советы президента «Оренбурга» Василия Еремякина, касающиеся футбола.

— А какой переход с покрытия на покрытие, по-вашему, хуже в плане травматизма? Почитали об этом в интернете по совету Еремякина?

— Мне его советы, касающиеся футбола, не нужны. Пусть он лучше назовет десять футболистов, которым не рекомендуется по медицинским показаниям играть на натуральном поле. А я, в свою очередь, назову хоть 50, кому противопоказано синтетическое покрытие. Пусть даже такое хорошее как в Оренбурге.