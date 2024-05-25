Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:43

У Смолова не сработала опция автоматического продления контракта с «Динамо»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Федор Смолов.
Фото ФК «Динамо»
Telegram Дзен

Как стало известно «СЭ», опция автоматического продления контракта Федора Смолова с «Динамо» не сработала — 34-летний форвард не выполнил прописанные условия по количеству игрового времени и голевых действий. При этом стороны могут договориться о новом договоре — решение на этот счет будет принято позднее.

В 34 матчах нынешнего сезона Смолов забил 6 голов (4 — в РПЛ, 2 — в Кубке). «Динамо» завершило чемпионат России на третьем месте в турнирной таблице, уступив в последнем туре «Краснодару» — 0:1.

Федор Смолов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
5
Обсудить
Читайте также
Семак после чемпионства на «Газпром Арене» подписал новый контракт с «Зенитом»
Федор Смолов и Карина Истомина впервые стали родителями
Народная артистка РФ Маргарита Терехова попала в реанимацию
Кордоба сделал «Зенит» чемпионом и продлил проклятие «Динамо». Что случилось в матче «Краснодар» - «Динамо»
Вертолет с Пашиняном на борту совершил экстренную посадку
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Чернигове
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: «Краснодар» — «Динамо», «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
Мележиков назвал иронией судьбы участие в награждении «Зенита» за победу в РПЛ
Чемпионство «Зенита» — шок! Но кто скажет, что оно незаслуженное?
«Не горюй, «Динамо», это был великий сезон». Голышак — об упущенном чемпионстве бело-голубых
Сафонов сравнил игру с «Динамо» с матчем Лиги чемпионов
Вильям Оливейра — о чемпионстве «Зенита»: «Непросто выигрывать шесть раз подряд»
Сафонов: «Было видно, что «Динамо» выходит сохранять счет. Вообще не претендовали на победу»
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата России-2023/24
Мележиков назвал иронией судьбы участие в награждении «Зенита» за победу в РПЛ
Чемпионство «Зенита» — шок! Но кто скажет, что оно незаслуженное?
«Не горюй, «Динамо», это был великий сезон». Голышак — об упущенном чемпионстве бело-голубых
Шпинев: «Миранчук и Жемалетдинов покинут «Локомотив». Это их последний матч за клуб»
«Зенит» повторил два отечественных рекорда, Семак превзошел Романцева по сумме чемпионств
Сафонов — о сезоне «Краснодара»: «Оценю на пятерку, но эмоции негативные»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Сафонов сравнил игру с «Динамо» с матчем Лиги чемпионов

Десять игроков «Зенита» стали чемпионами России впервые в карьере