У Смолова не сработала опция автоматического продления контракта с «Динамо»

Как стало известно «СЭ», опция автоматического продления контракта Федора Смолова с «Динамо» не сработала — 34-летний форвард не выполнил прописанные условия по количеству игрового времени и голевых действий. При этом стороны могут договориться о новом договоре — решение на этот счет будет принято позднее.

В 34 матчах нынешнего сезона Смолов забил 6 голов (4 — в РПЛ, 2 — в Кубке). «Динамо» завершило чемпионат России на третьем месте в турнирной таблице, уступив в последнем туре «Краснодару» — 0:1.