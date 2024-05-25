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Судейство

Сегодня, 20:27

«Оренбург» — «Спартак»: судья Иванов ошибочно не удалил Максименко. Тот заслуживал длительной дисквалификации

Эпизод матча «Оренбург» — «Спартак».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча «Оренбург» — «Спартак».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча «Оренбург» — «Спартак».
Фото Скриншот трансляции
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На 79-й минуте матча 30-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Спартак» (0:0) судья Сергей Иванов неверно оценил фол вратаря красно-белых Александра Максименко и вынес ему только предупреждение. Хотя в том моменте голкипер, разозлившись на действия соперника, проявил агрессию и умышленно ударил его рукой в пах.

Эпизод матча «Оренбург» — «Спартак».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча «Оренбург» — «Спартак».
Фото Скриншот трансляции

Такое нарушение правил должно наказываться красной карточкой и удалением. Срок дисквалификации за агрессивное поведение — до четырех матчей.

Видеоассистенты Алексей Амелин и Роман Галимов не вмешались в действия судьи.

Александр Максименко
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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