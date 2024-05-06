Валерий Овчинников: «Абаскаль прыгал, скакал как ребенок, а его держали в «Спартаке»...»

Сегодня, 09:20
Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников считает, что «Спартак» должен тренировать россиянин.
— Понимаете ставку «Спартака» на иностранных тренеров?
— С ними удобнее. Они лояльнее, сговорчивее. Я считаю, что есть среди российских тренеров достойные кандидатуры. Черчесов, Карпин... — сказал Овчинников «СЭ».
— Допускаете, что Слишковича все-таки оставят у руля команды?
— От моего мнения что-то зависит? Ну я могу рассуждать, говорить вслух. И что? Сколько времени в клубе терпели великого тренера Абаскаля? Он прыгал, скакал на лавке, вел себя как ребенок... А его держали. Вот и пойди разберись, какая там логика. Кто за ним стоял? Может, ждали, когда неустойка будет уже не очень большой?