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Сегодня, 09:20

Валерий Овчинников: «Абаскаль прыгал, скакал как ребенок, а его держали в «Спартаке»...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников считает, что «Спартак» должен тренировать россиянин.

— Понимаете ставку «Спартака» на иностранных тренеров?

— С ними удобнее. Они лояльнее, сговорчивее. Я считаю, что есть среди российских тренеров достойные кандидатуры. Черчесов, Карпин... — сказал Овчинников «СЭ».

— Допускаете, что Слишковича все-таки оставят у руля команды?

— От моего мнения что-то зависит? Ну я могу рассуждать, говорить вслух. И что? Сколько времени в клубе терпели великого тренера Абаскаля? Он прыгал, скакал на лавке, вел себя как ребенок... А его держали. Вот и пойди разберись, какая там логика. Кто за ним стоял? Может, ждали, когда неустойка будет уже не очень большой?

Форвард &laquo;Динамо&raquo; Константин Тюкавин забил красивый гол в&nbsp;ворота &laquo;Сочи&raquo; (3:2). «В золотой гонке болею за «Динамо» из-за Тюкавина. У «Спартака» где нерв, ярость, страсть?» Мнение Бормана

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Валерий Овчинников
Гильермо Абаскаль
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