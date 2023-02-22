Валуев отреагировал на новость о том, что Малком и Клаудиньо получат российское гражданство

Депутат Госдумы РФ, известный болельщик «Зенита» Николай Валуев отреагировал на новость о том, что футболисты сине-бело-голубых Малком и Клаудиньо получат российское гражданство.

«Малком и Клаудиньо смогут играть за сборную России? В нашем баскетболе натурализация тоже есть. Пусть будет так, раз не умеем или разучились своих выращивать», — приводит слова Валуева «РБ Спорт».

18 февраля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что Малком и Клаудиньо добились разрешения на получение паспорта Российской Федерации.

Малком перешел в «Зенит» в августе 2019 года, Клаудиньо — в августе 2021.