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Сегодня, 13:47

Валуев отреагировал на новость о том, что Малком и Клаудиньо получат российское гражданство

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ, известный болельщик «Зенита» Николай Валуев отреагировал на новость о том, что футболисты сине-бело-голубых Малком и Клаудиньо получат российское гражданство.

«Малком и Клаудиньо смогут играть за сборную России? В нашем баскетболе натурализация тоже есть. Пусть будет так, раз не умеем или разучились своих выращивать», — приводит слова Валуева «РБ Спорт».

18 февраля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что Малком и Клаудиньо добились разрешения на получение паспорта Российской Федерации.

Малком перешел в «Зенит» в августе 2019 года, Клаудиньо — в августе 2021.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-valuev-malkom-i-klaudin-o-v-sbornoj-rossii-pust-budet-tak-raz-ne-umeem-ili-razuchilis-svoih-vy-rashhivat/
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
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