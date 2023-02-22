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Сегодня, 13:37

Гришин считает, что ЦСКА может побороться за второе место в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА, экс-тренер «армейской» молодежки и юношеской сборной России Александр Гришин поделился ожиданиями от выступления московской команды в весенней части сезона РПЛ и спрогнозировал борьбу между командой Владимира Федотова, «Спартаком» и «Зенитом».

«Объективно за последние 13 туров ЦСКА будет тяжело достать «Зенит». Если петербуржцы посыплются, то, наверное, претендент на чемпионство только «Спартак». При хорошем раскладе «армейцам» по силам побороться за 2-3 места. Тем более мы видим, что на сборах в товарищеских матчах команда проявила себя неплохо, если не считать спарринг с «Рубином». Все может быть, нужно посмотреть, как ЦСКА вольется в сезон. 23 февраля мы увидим команду, которая, будет бороться до конца чемпионата», — приводит слова Гришина Metaratings.ru.

ЦСКА после 17 туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице с 29 очками. В 18-м туре московская команда встретится с «Сочи» 5 марта в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/grishin-pri-khoroshem-rasklade-armeicam-po-silam-poborotsya-za-2-3-mesta-229849/
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