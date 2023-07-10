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Сегодня, 06:55

Васютин: «Миша Кержаков был в полном порядке в матче с «Фенербахче»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Зенита» Александр Васютин поделился впечатлениями от матча против «Фенербахче» в Кубке PARI Премьер (0:0, 4:3 — пенальти).

«Получился отличный спарринг. Конечно, подобные матчи не смогут компенсировать отсутствие международных турниров. Тем не менее, очень здорово, что у нас есть возможность проводить игры против таких крепких европейских команд в межсезонье. Команда очень позитивно отреагировала на победу против сегодняшнего соперника. Миша Кержаков сегодня был в полном порядке», — приводит слова Васютина Metaratings.ru.

В серии пенальти Кержаков отразил два удара.

15 июля «Зенит» сыграет против ЦСКА в матче за Суперкубок России. Игра пройдет в Казани и начнется в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/vratar-zenita-vasyutin-misha-kerzhakov-byl-v-polnom-poryadke-v-matche-s-fenerbakhche-264884/
Александр Васютин
Михаил Кержаков
ФК Зенит
ФК Фенербахче
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