Ветеран ЦСКА предложил Роше набить татуировку в честь 23 февраля на предплечье

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова защитника армейцев Виллиана Роши, который готов набить татуировку в случае чемпионства клуба в РПЛ.

«Мы на пятом месте находимся. Сложновато с нападающими. Чем выигрывать? Одной полузащитой? Роша погорячился. Хоть бы в призерах быть в этом году. А так у нас хороший коллектив собирается. Какую татуировку набить Роше? Пусть набьет 23 февраля, день вооруженных сил на предплечье», — сказал Пономарев «СЭ».

Ранее бразильский защитник в интервью Sport24 заявил, что набьет татуировку на видном месте, если ЦСКА окажется на первом месте по итогам сезона в РПЛ.