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Сегодня, 13:21

Банатин заявил, что финальное предложение «Бешикташа» по Баринову составило пять миллионов евро

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал будущее своего клиента. Ранее российским хабвеком интересовался турецкий «Бешикташ».

«Каково будущее Баринова? Подготовка к кубковой игре и возобновлению сезона. Вопрос с переходом в Турцию закрыт? Да. Клубы не договорились. Финальное предложение от «Бешикташа» было пять миллионов евро с бонусами. Какая позиция у самого Баринова? Он профессиональный футболист. Его позиция — на футбольном поле, он делает все, чтобы развиваться. Что касается предложение турок, то ему это было интересно. «Локомотив» ничего не предлагал по контракту. Мы понимаем, что у команды непростые времена, есть, о чем озаботиться. В первую очередь надо показать результат, потом все придет», — приводит слова Банатина «РБ Спорт».

Действующее соглашение 26-летнего Баринова с «Локомотива» рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне он провел 21 матч за железнодорожников, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pavel-banatin-final-noe-predlozhenie-beshiktasha-po-barinovu-e5-mln-i-bonusy/
Дмитрий Баринов
Футбол
РПЛ
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
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