Банатин заявил, что финальное предложение «Бешикташа» по Баринову составило пять миллионов евро

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Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал будущее своего клиента. Ранее российским хабвеком интересовался турецкий «Бешикташ».
«Каково будущее Баринова? Подготовка к кубковой игре и возобновлению сезона. Вопрос с переходом в Турцию закрыт? Да. Клубы не договорились. Финальное предложение от «Бешикташа» было пять миллионов евро с бонусами. Какая позиция у самого Баринова? Он профессиональный футболист. Его позиция — на футбольном поле, он делает все, чтобы развиваться. Что касается предложение турок, то ему это было интересно. «Локомотив» ничего не предлагал по контракту. Мы понимаем, что у команды непростые времена, есть, о чем озаботиться. В первую очередь надо показать результат, потом все придет», — приводит слова Банатина «РБ Спорт».
Действующее соглашение 26-летнего Баринова с «Локомотива» рассчитано до лета 2024 года.
В текущем сезоне он провел 21 матч за железнодорожников, забил один гол и отдал одну результативную передачу.