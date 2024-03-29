Дьяков: «Уверен, что Мусаев в «Краснодаре» за короткий срок не успеет перестроить команду»

Экс-защитник нескольких клубов РПЛ Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Ростовом». Также он высказался о чемпионской гонке.

«Ну, конечно, победа в этом матче для «Динамо» важна. Тут уже, по сути, чемпионат приближается к финишной прямой. Не так много матчей осталось, поэтому сейчас каждое очко на вес золота. «Динамо» в борьбе за чемпионство, а «Ростов», наверное, как идет в середине таблицы, так там и закончит. Поэтому, конечно, динамовцы должны быть более мотивированы. Но стоит отметить, что после матчей сборных зачастую скомканные матчи получаются даже у топовых команд. Не самое лучшее качество игры показывают, и не всегда команды добиваются нужного результата. Поэтому после вот этих пауз игры обычно даются нелегко.

Что касается чемпионской гонки, однозначно «Динамо» сильнее «Краснодара» и в плане игры, и в плане того, что сейчас в «Краснодаре» поменялся тренер. Ивич и Мусаев — это абсолютно два разных тренера с разными стилями игры. Поэтому я уверен, что Мусаев за короткий срок не успеет перестроить команду. Я думаю, что «Краснодар» сейчас ждет много потерянных очков. Поэтому, по мне, «Динамо» сильнее и шансов у него больше. Плюс у «Динамо», конечно же, скамейка длинная, очень большая обойма футболистов, которые могут выйти и отыграть на хорошем уровне. «Краснодар» такой обоймой не обладает», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Дьякова.

Матч «Динамо» — «Ростов» состоится в пятницу, 29 марта. Начало встречи — 19.30 по московскому времени.