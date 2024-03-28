Юран — о штрафах игроков «Пари НН» за мат: «Пытаюсь все донести до них словами, а не рублем»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран ответил на вопрос о том, штрафует ли игроков клуба за использование ругательств во время тренировочного процесса.

«Пытаюсь все донести до них словами, а не рублем. Запрет на мат касается не только игроков, но и персонала. Если услышу, что ругается врач или массажист, на следующий день они перед всей командой либо танцуют, либо исполняют песню. Если раньше в массажный кабинет невозможно было зайти, то сейчас там все культурно», — цитирует Юрана Sport24.

На данный момент «Пари НН» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.

30 марта нижегородский клуб сыграет на выезде с «Балтикой». Начало — в 17.30 мск. Главным арбитром игры был назначен Евгений Кукуляк.