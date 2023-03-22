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Владелец «Акрона» выразил восхищение Галицким и рассказал, о чем спросил бы его при встрече

Игорь Рабинер
Обозреватель
Сергей Галицкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Владелец частного ФК «Акрон» Павел Морозов в интервью «СЭ» выразил восхищение коллегой из «Краснодара» Сергеем Галицким и рассказал, о чем бы спросил того при встрече.

— Частных клубов в России очень мало, и главный из них — «Краснодар». В чем вы берете пример с Сергея Галицкого, а в чем хотели бы пойти другим путем? Знакомы ли с ним лично?

— К сожалению, пока с Сергеем Николаевичем лично не знаком. Конечно, он для меня пример — как в бизнесе, так и в футболе. Других примеров в российском футболе не вижу и очень его уважаю, считаю его вклад в него бесценным. То, какую академию он построил, вызывает у меня восхищение и белую зависть.

— Если бы вам довелось с ним встретиться — о чем бы спросили?

— Начал бы с вопроса: «Сергей, а для чего вам всё это надо?» А потом, наверное, поговорили бы о развитии академии. Мне интересен его опыт и ошибки, которых важно не допустить. Кстати, в этом году нашей Академии имени Коноплева исполняется двадцать лет, и мы планируем провести небольшое торжественное мероприятие, на которое позовем звездных воспитанников. А также — провести круглый стол на тему развития детского футбола в России, куда пригласить представителей РФС, владельцев и директоров детских академий.

Ранее Морозов рассказал о ходе строительства нового стадиона «Акрона» в Тольятти.

Павел Морозов. «В премьер-лигу стремимся с первого дня, как вышли в ФНЛ». Интервью владельца «Акрона»

Футбол
ФК Акрон
ФК Краснодар
Сергей Галицкий
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