Владимир Гранат: «Конечно, Бердыев подойдет «Сочи». Он бы любому клубу РПЛ пригодился»

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат отреагировал на информацию о возможном назначении Курбана Бердыева на должность нового главного тренера «Сочи».

«Конечно, Бердыев подойдет «Сочи». Он бы любому клубу РПЛ пригодился. Думаю, он добьется успехов с командой, если на зимних сборах все хорошо поработают и будет точечное усиление. Бердыев с многими ребятами из «Сочи» работал. Они знают его требования, поэтому это серьезный союз клуба с Курбаном Бекиевичем», — цитирует «РБ Спорт» слова Граната.

Последним местом работы Бердыева был иранский «Трактор». 24 ноября специалист завил, что покидает клуб и собирается вернуться в российский футбол.

Ранее сообщалось, что Бердыев может стать главным тренером «Сочи».