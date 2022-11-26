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26 ноября, 16:23

Владимир Гранат: «Конечно, Бердыев подойдет «Сочи». Он бы любому клубу РПЛ пригодился»

Алина Савинова
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Бывший футболист сборной России Владимир Гранат отреагировал на информацию о возможном назначении Курбана Бердыева на должность нового главного тренера «Сочи».

«Конечно, Бердыев подойдет «Сочи». Он бы любому клубу РПЛ пригодился. Думаю, он добьется успехов с командой, если на зимних сборах все хорошо поработают и будет точечное усиление. Бердыев с многими ребятами из «Сочи» работал. Они знают его требования, поэтому это серьезный союз клуба с Курбаном Бекиевичем», — цитирует «РБ Спорт» слова Граната.

Последним местом работы Бердыева был иранский «Трактор». 24 ноября специалист завил, что покидает клуб и собирается вернуться в российский футбол.

Ранее сообщалось, что Бердыев может стать главным тренером «Сочи».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-granat-berdy-ev-podojdet-sochi-on-by-lyubomu-klubu-rpl-prigodilsya/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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