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26 ноября, 16:16

Зарема Салихова: «Без Мутко стало тоскливо. Он — единственный человек из Питера, который искренне любил футбол»

Зарема Салихова и Леонид Федун.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна отреагировала на интервью бывшего министра РФС Виталия Мутко «СЭ».

Мутко заявил «СЭ», что после ухода Леонида Федуна из «Спартака» стало скучно.

«Могу сказать, что без Мутко стало тоскливо. Футбол стал номенклатурным. Считаю, что Виталий Леонтьевич — единственный человек из Питера, кто искренне любил российский футбол. Любил не с целью сделать «Зенит» вечным чемпионом, а с желанием подарить праздник всем болельщикам. Виталий Леонтьевич никогда не прятался и не увиливал. From the bottom of my heart», — заявила Салихова.

Виталий Мутко был президентом РФС с 2005 по 2009 годы и с 2015 по 2018 годы.

Леонид Федун был владельцем «Спартака» с 2004 года. В августе 2022 года компания «Лукойл» объявила о приобретении 100 процентов акций московского клуба, Федун покинул совет директоров и вышел из состава акционеров.

Виталий Мутко и&nbsp;Йозеф Блаттер. «Блаттер говорил: «Если бы достал из шарика США, а не Катар, еще бы поработал». Интервью Мутко — о ЧМ-2022, отстранении России, Федуне и Fan ID

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Кубок России
Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Виталий Мутко
Зарема Салихова
Леонид Федун
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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