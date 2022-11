Зарема Салихова: «Без Мутко стало тоскливо. Он — единственный человек из Питера, который искренне любил футбол»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна отреагировала на интервью бывшего министра РФС Виталия Мутко «СЭ».

Мутко заявил «СЭ», что после ухода Леонида Федуна из «Спартака» стало скучно.

«Могу сказать, что без Мутко стало тоскливо. Футбол стал номенклатурным. Считаю, что Виталий Леонтьевич — единственный человек из Питера, кто искренне любил российский футбол. Любил не с целью сделать «Зенит» вечным чемпионом, а с желанием подарить праздник всем болельщикам. Виталий Леонтьевич никогда не прятался и не увиливал. From the bottom of my heart», — заявила Салихова.

Виталий Мутко был президентом РФС с 2005 по 2009 годы и с 2015 по 2018 годы.

Леонид Федун был владельцем «Спартака» с 2004 года. В августе 2022 года компания «Лукойл» объявила о приобретении 100 процентов акций московского клуба, Федун покинул совет директоров и вышел из состава акционеров.