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Сегодня, 17:04

Кузьмичев: «Если Тикнизян прибавит в оборонительной игре, он заинтересует многие клубы»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев высказался о перспективах защитника железнодорожников Наира Тикнизяна.

«Тикнизян заряжен на игру в атаке, — сказал Кузьмичев «РБ Спорт». — У него это получается, он почувствовал вкус и с удовольствием подключается, как мы видим довольно удачно. Не думаю, что данный факт повлиял. Наверное, это внутреннее состояние игрока. Когда у него стало получаться, Наир стал двигаться в правильном направлении. Если он еще прибавит в оборонительной игре, Тикнизян станет высококвалифицированным игроком, который заинтересует многие клубы».

В этом сезоне 24-летний футболист провел 2 матча в команде, забив 3 гола в чемпионате России. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.

Источник: РБ Спорт
Владимир Кузьмичев
Наяир Тикнизян
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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