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Сегодня, 21:49

Радимов: «Я бы повесил себе на елку шары с изображением Карасева и Карпина, а Быстрова сделал бы верхушкой»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер «Зенита» Владислав Радимов рассказал, какую игрушку повесил бы себе на новогоднюю елку.

«На сто процентов уверен, что там бы присутствовал Сергей Карасев с гитарой. Валерий Карпин тоже обязан быть. На верхушку определил бы Владимира Быстрова — подальше и повыше, дабы его было похуже видно. Не вешать его вовсе? Ну, а как быть без чего-то смешного? На елке же должен быть клоун», — приводит слова Радимова RT.

«Краснодар» (38 очков) ушел лидером на зимнюю паузу в РПЛ, опережая «Зенит» (36) в турнирной таблице на 2 очка. «Ростов» находится на 11-й строчке (21).

Источник: RT
Валерий Карпин
Владимир Быстров
Владислав Радимов
Сергей Карасев (судья)
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