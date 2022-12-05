Влашич рассказал, что смотрит матчи ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал, что внимательно следит за выступлениями команды.

— Ты понимаешь, что период карьеры в «Вэст Хеме» был не таким успешным?

— Не знаю. Иногда так случается, я был там 9 месяцев, я не играл и был несчастлив. Поэтому пытался уйти туда, где буду играть. Но я все игрок «Вэст Хема», посмотрим, что произойдет летом.

— Смотришь ли ты игры ЦСКА?

— Я смотрел игру со «Спартаком» и некоторые матчи с «Зенитом». Что касается других игр, у нас иногда совпадает время проведения матчей, мы в карантине, иногда я просто не могу найти, где посмотреть. Но когда я могу, я смотрю.

— Ты сказал, что у тебя все еще есть друзья в России. Можешь ли ты сказать, кто конкретно? С кем до сих пор переписываешься?

— Не будить говорить конкретно, потому что те, с кем я не общаюсь, на меня обидятся.

— Есть ли какие-то аспекты в игре, которые вам нужно улучшить, если вы будете играть против Бразилии?

— Мы и так хороши на сегодняшний день. Может быть, нас нужно больше забивать, но давайте подумаем об этом уже после того, как станет известен наш следующий соперник.