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Воробьев назвал Писарского лучшим нападающим России на данный момент

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев высказал мнение об уровне игры бывшего одногоклубника Владимира Писарского.

«В чем секрет Писарского? В кропотливой работе. Еще, думаю, при русском тренере Сыч бы так не раскрылся. Он как сезон начал? Постоянно брал игру на себя, лез обыгрывать. Сейчас Писарский лучший нападающий России», — приводит слова Воробьева Sport24.

В текущем сезоне 27-летний Писарский провел 24 матча за самарскую команду, забил 20 голов и сделал две результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-18-vorobyev-na-dannyy-moment-pisarskiy-luchshiy-napadayushchiy-rossii
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Владимир Сычевой (Писарский)
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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
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