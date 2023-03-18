Воробьев назвал Писарского лучшим нападающим России на данный момент

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев высказал мнение об уровне игры бывшего одногоклубника Владимира Писарского.

«В чем секрет Писарского? В кропотливой работе. Еще, думаю, при русском тренере Сыч бы так не раскрылся. Он как сезон начал? Постоянно брал игру на себя, лез обыгрывать. Сейчас Писарский лучший нападающий России», — приводит слова Воробьева Sport24.

В текущем сезоне 27-летний Писарский провел 24 матча за самарскую команду, забил 20 голов и сделал две результативные передачи.