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Сегодня, 12:56

Восстановление Газинского после травмы может занять полгода

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Юрий Газинский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В пресс-службе «Урала» ответили на вопрос «СЭ» о сроках восстановления полузащитника команды Юрия Газинского после травмы.

«Юрию Газинскому сделана операция на плечевом суставе. Он будет восстанавливаться сначала в Краснодаре, а затем — в Екатеринбурге, в расположении клуба. Обычно при подобных травмах срок медицинской реабилитации составляет около 6 месяцев», — сказали «СЭ» в пресс-службе «Урала».

33-летний полузащитник получил травму в матче 23-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2). 24 апреля он перенес операцию на плечевом суставе.

В текущем сезоне Газинский сыграл в 20 матчах в РПЛ и Кубке России, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с «Уралом» рассчитан до лета 2024 года.

Юрий Газинский
Футбол
ФК Урал
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