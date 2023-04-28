Восстановление Газинского после травмы может занять полгода

В пресс-службе «Урала» ответили на вопрос «СЭ» о сроках восстановления полузащитника команды Юрия Газинского после травмы.

«Юрию Газинскому сделана операция на плечевом суставе. Он будет восстанавливаться сначала в Краснодаре, а затем — в Екатеринбурге, в расположении клуба. Обычно при подобных травмах срок медицинской реабилитации составляет около 6 месяцев», — сказали «СЭ» в пресс-службе «Урала».

33-летний полузащитник получил травму в матче 23-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2). 24 апреля он перенес операцию на плечевом суставе.

В текущем сезоне Газинский сыграл в 20 матчах в РПЛ и Кубке России, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с «Уралом» рассчитан до лета 2024 года.