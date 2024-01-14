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Сегодня, 10:19

Вратарь «Динамо» Кудравец высказался о возможной интеграции белорусских клубов в РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
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Новичок «Динамо», вратарь Андрей Кудравец в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможной интеграции белорусских клубов в РПЛ.

— В конце прошлого года говорили про возможную интеграцию белорусских клубов в РПЛ. Условный БАТЭ мог бы конкурировать с ведущими российскими клубами?

— Вопрос сложный. Я считаю, что на данный момент, наверное, нет. Может быть, с серединой таблицы по уровню три наших команды сопоставимы. Но я не могу так судить, потому что не были в такой ситуации. Если интегрируют, посмотрим.

21 октября министр спорта РФ Олег Матыцин предложил включить белорусские клубы в российские профессиональные лиги.

«Динамо» подписало Кудравца летом 2023 года, голкипер провел остаток чемпионата Белоруссии-2023 в составе БАТЭ на правах аренды и присоединился к московскому клубу в зимнюю паузу.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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