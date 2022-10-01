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1 октября, 19:05

Вратарь «Химок» Лантратов — о своей замене в матче с ЦСКА: «Все нормально, это тренерское решение»

Мария Куцубеева
,  
Севастиан Терлецкий

Голкипер «Химок» Илья Лантратов в интервью «СЭ» прокомментировал решение главного тренера команды Спартака Гогниева заменить его в перерыве матча 11-го тура РПЛ с ЦСКА.

«Замена? Все нормально, это тренерское решение. Замена, потому что Гудиев лучше играет ногами? Может быть такое, но это тренерское решение. Это футбол», — сказал вратарь.

«Химки» проиграли ЦСКА со счетом 1:2.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

Ф1(-1.5)

24%

1.90

Ф2(+1.5)

18%

1.96

П1

17%

1.37
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Ростов

Обе забьют - да

28%

1.95

Ф1(-1.5)

22%

1.81

ТБ 2.5

20%

1.55
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Нижний Новгород
Спартак

П2

34%

1.70

Обе забьют - да

21%

1.83

ИТБ2 (1.5)

15%

1.73
Илья Лантратов
Футбол
РПЛ
ФК Химки
0
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