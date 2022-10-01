Вратарь «Химок» Лантратов — о своей замене в матче с ЦСКА: «Все нормально, это тренерское решение»

Голкипер «Химок» Илья Лантратов в интервью «СЭ» прокомментировал решение главного тренера команды Спартака Гогниева заменить его в перерыве матча 11-го тура РПЛ с ЦСКА.

«Замена? Все нормально, это тренерское решение. Замена, потому что Гудиев лучше играет ногами? Может быть такое, но это тренерское решение. Это футбол», — сказал вратарь.

«Химки» проиграли ЦСКА со счетом 1:2.