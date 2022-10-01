1 октября, 19:05
Голкипер «Химок» Илья Лантратов в интервью «СЭ» прокомментировал решение главного тренера команды Спартака Гогниева заменить его в перерыве матча 11-го тура РПЛ с ЦСКА.
«Замена? Все нормально, это тренерское решение. Замена, потому что Гудиев лучше играет ногами? Может быть такое, но это тренерское решение. Это футбол», — сказал вратарь.
«Химки» проиграли ЦСКА со счетом 1:2.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования