Вяльбе назвала Дзюбу лучшим футболистом после Акинфеева

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о форварде «Локомотива» Артеме Дзюбе.

По словам Вяльбе, медийная активность не идет на пользу Дзюбе, поскольку это плохой способ пиара для спортсмена.

«Нафиг это вообще надо? Не надо до дна опускаться, это уже дно», — цитирует Вяльбе РИА «Новости».

Кроме того, Вяльбе заявила, что Дзюба всегда нравился ей как спортсмен.

«За последние года четыре много казусов с ним происходило. Во многом он сам виноват. А как спортсмен он один из лучших. После Акинфеева, конечно!» — добавила Вяльбе.

35-летний форвард выступает за «Локомотив» с февраля этого года. В текущем сезоне Дзюба забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи в 9 матчах за красно-зеленых.

До этого Дзюба играл за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал» и турецкий «Адана Демирспор». На его счету 30 голов в 55 матчах за сборную России.