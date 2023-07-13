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Якимов рассказал, как Евсеев обливал всех шампанским после сохранения «Факелом» прописки в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Факела» Вячеслав Екимов рассказал, что изменил Вадим Евсеев в игре команды в концовке чемпионата, а также рассказал о праздновании сохранения прописки в чемпионате России.

«Когда Вадим Валентинович пришел, сразу сказал, что глобальных изменений не планируется. Он видел, что команда готова биться и решать задачу на сезон. Надо было только добавить несколько нюансов в обороне и атаке, что он и начал делать. В оборонительных действиях он подкорректировал отдельные моменты, а в атаке изложил свое видение, как повысить результативность. Никаких гаек он не закручивал, схем не менял и грандиозных перемен не делал. Как Вадим Валентинович отметил в раздевалке сохранение командой прописки в элите? Он взял большую бутылку шампанского и разбрызгал его во все стороны. Было очень весело, и все отпраздновали успех», — приводит слова Екимова Metaratings.ru.

В минувшем сезоне «Факел» с 30 очками финишировал на 14-м месте в РПЛ. В стыковых матчах воронежский клуб обыграл «Енисей» (1:0, 2:0). Команда второй сезон подряд сыграет в высшем дивизионе.

Источник: https://metaratings.ru/news/yakimov-rasskazal-kak-evseev-oblival-vsekh-shampanskim-posle-sokhraneniya-fakelom-propiski-v-rpl-265738/
Вадим Евсеев
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Вячеслав Екимов
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