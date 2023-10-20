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Якубко прокомментировал ситуацию с отстранением Соболева от тренировок с основным составом «Спартака»

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий сборной Словакии Мартин Якубко прокомментировал ситуацию с отстранением форварда Александра Соболева от тренировок с основным составом «Спартака».

«Если футболист нарушает какую-то программу, установленную тренером, он проявляет к нему неуважение. Один раз все возможно, два, но если ты нарушаешь в третий раз, можно сказать, что ты показываешь тренеру средний палец. Мне интересно было бы услышать, что на эту тему говорит Соболев. Футболист не должен так себя вести по отношению к тренеру», — цитирует Якубко «РБ Спорт».

18 октября журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил Соболева от тренировок за то, что футболист трижды пропустил командный завтрак. Позже появилась информация о том, что между тренером и форвардом возник скрытый конфликт. Однако 19 октября Соболев провел тренировку в общей группе московской команды.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/martin-yakubko-trizhdy-narushaya-pravila-sobolev-pokazy-vaet-treneru-srednij-palets/
Александр Соболев
Мартин Якубко
ФК Спартак (Москва)
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