«Спартак» поздравил Аленичева с днем рождения

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«Спартак» поздравил Дмитрия Аленичева с днем рождения. Сегодня, 20 октября, специалисту исполнился 51 год.
«Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака», двукратный обладатель Кубка России, лучший игрок чемпионата-1997. С днем рождения, Дмитрий Анатольевич!» — говорится в сообщении клуба.
Специалист, будучи футболистом, играл в «Спартаке» с 1994 по 1998 год и с 2004 по 2006 год. После 11 туров красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.
А ты кто такой?
А что как тренер? Аленичева с какого места уволили в Спартаке? А все проходимцы уже на 9-м -10-м побывали, каждый из них.
20.10.2023
lvb
Легко присоединюсь к поздравам. По мне Алень как игрок в составе ФК СМ был оченно хорош. Очевидно входит в число топ-игроков ФК СМ за все годы. А вот как тренер)
20.10.2023