Яровинский: «Овчинников стрелял из газового пистолета в Семина и Филатова»

Сегодня, 08:15
Экс-спортивный директор ЦСКА и «Рубина» Олег Яровинский, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о бывшем вратаре сборной России Сергее Овчинникове.
— За последние пару лет — самое удивительное нарушение режима в вашей команде?
— В «Рубине» ребята решили перекинуться в карты с матерыми зубрами. Проиграли большие деньги, надолго впали в депрессию.
— «Большие» — это сколько?
— Около 200 тысяч рублей. Для нынешнего «Рубина» серьезная сумма. Впрочем, все это ерунда по сравнению с тем, что творилось в наших клубах в 90-е. Обожаю рассказы Сергея Овчинникова про «Локомотив» тех лет. Ух, какие истории!
— Например?
— Как он стрелял из газового пистолета.
— В кого?
— В тренера и президента клуба.
— В Семина и Филатова?!
— Да. Они спрятались от Овчинникова, а он был чем-то недоволен. Ну и пальнул в них через дверь. Ничего — потом нормально общались, даже капитаном «Локо» остался. Команда там была фантастически дружная. Настоящая банда.