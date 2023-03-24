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«Откачали с третьей попытки». Яровинский — об экс-защитнике «Рубина», пережившем клиническую смерть

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Алексей Сутормин и Олег Данченко.
Фото ФК «Зенит»
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Экс-спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о бывшем защитнике клуба Олеге Данченко, у которого в феврале во время тренировки остановилось сердце.

— Полтора месяца назад Данченко чуть не умер на сборе в Турции. В курсе подробностей?

— Случилась клиническая смерть. Мне рассказывали ребята из медицинского штаба «Рубина». Наш доктор Бутовский требовал, чтобы на каждой тренировке был дефибриллятор. Что в академии, что в основном составе. Везде-везде! Говорил: «Он понадобится раз в жизни. Но этот случай того стоит».

— Мудро.

— Вот так и с Данченко. Была тренировка луганской «Зари». На соседнем поле — австрийцы. У которых по правилам всегда с собой дефибриллятор. Так Олега и откачали. С третьей попытки.

— Именно австрийцы?

— В том-то и дело! Этот пример Бутовский и приводил.

— В его жизни был случай, когда дефибриллятор пригодился?

— Нет. Зато была история с Эриксеном на Евро-2020. На трибуне сидел немецкий доктор, который как раз обучал работе по оказанию первой помощи. Эриксен упал, врачи сборной Дании немножко растерялись. Немец перемахнул через ограждение — и лично откачал. Вот почему Бутовский на базе «Рубина» проводил бесконечные учения, натаскивал всех нас пользоваться дефибриллятором, мы сдавали медицинские тесты один за другим...

— Вас тоже выучил?

— Да. Как и Слуцкого. К нам приезжали люди из медицины катастроф с гигантским манекеном. Тот весил, наверное, килограммов 90. На нем учились делать искусственное дыхание.

Леонид Слуцкий, Олег Яровинский и Евгений Гинер. Олег Яровинский: «Тяжело собирать выбитые зубы сломанными руками», — сказал Гинер"
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