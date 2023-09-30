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Сегодня, 20:07

Юран объяснил поражение «Локомотиву» плохой реализацией

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран после матча 10-го тура РПЛ против московского «Локомотива» (0:1) заявил, что его команда не смогла набрать очки из-за слабой реализации моментов.

«То, что тренировали и готовили к игре против «Локомотива», все сработало. Кроме забитых голов. У нас есть страдания по реализации — в прошлом матче были с ней проблемы, сегодня тоже. В целом, по моментам, я думаю, что мы соперника переиграли. Но для того, чтобы побеждать, нужно забивать. Было понятно, что «Локомотив» в концовке будет доставлять мяч в штрафную, мы за счет быстрых игроков старались выходить из-под давления. У нас были моменты — и у Калинского, и у Стаматова, мы могли забивать. Лантратов в первом тайме сработал так, как и полагается. Тяжеловато такое поражение воспринимать», — приводит слова Юрана «Газета.Ru».

«Пари НН» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в 10 матчах. В 11-м туре нижегородцы 8 октября примут «Крылья Советов».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/09/30/21399205.shtml?updated
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
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