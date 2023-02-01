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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал переход полузащитника Александра Филина в бельгийский «Эйпен».
«Перед тем как поступило предложение, Александр советовался со мной по поводу перехода в «Эйпен». Самые хорошие перспективы ожидают Филина в новом клубе. В ситуации, когда тебе предоставляется возможность играть в европейском чемпионате, однозначно сказал ему: «Саша, если есть такой шанс, нужно пробовать!» Сам 10 лет играл в Европе. Играть там намного лучше для спортсмена. Для Филина переход в бельгийский клуб — трамплин. У Александра есть все данные для того, чтобы перейти в дальнейшем в лучшие чемпионаты Германии и Италии. Рад, что он покинул московский клуб. Зато многое увидит в европейских чемпионатах и приобретет опыт», — цитирует Юрана Sport24.
Соглашений Филина с «Эйпеном» рассчитано до конца июня 2025 года. Ранее 26-летний футболист выступал за «Химки». Всего за подмосковный клуб он провел 115 матчей и забил два мяча. Его контракт истек 20 января 2023 года.
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