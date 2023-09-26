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Сегодня, 15:51

Юрист Анцелиович считает, что CAS может вернуть тренеру «Зенита» Тимощуку титулы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный юрист, руководитель спортивной практики агентства «Клевер Консалт» Анна Анцелиович высказалась о шансах тренера «Зенита» Анатолия Тимощука оспорить в спортивном арбитражном суде (CAS) решение Украинской ассоциации футбола (УАФ) о лишении его титулов.

«Я не знаю, на что они ссылались, когда лишали его титулов. Но CAS будет рассматривать исключительно юридическую составляющую — были ли основания для таких действий. Политическая мотивация CAS не особенно интересует. Если УАФ обосновала это решение, это одно дело. Если оно политическое, — другое. Но было много случаев, когда CAS отменял подобные решения, говоря, что там нет юридической подоплеки. Оценить, есть она в этом деле или нет, я, к сожалению, не могу», — приводит слова Анцелиович «Газета.Ru».

26 сентября УАФ сообщила, что 44-летний экс-футболист подал иск в CAS на решение организации запретить ему осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, а также пожизненно лишил его всех титулов на национальном уровне. Он провел в составе сборной Украины 144 матча и забил 4 гола. Тимощук является рекордсменом по числу матчей за национальную команду.

В качестве футболиста он выступал за «Волынь», донецкий «Шахтер», «Зенит», «Баварию» и «Кайрат». В феврале 2017 года после завершения карьеры игрока Тимощук получил тренерскую лицензию Pro и вошел в тренерский штаб «Зенита».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/09/26/21366751.shtml
Анатолий Тимощук
Футбол
Сборная Украины по футболу
ФК Зенит
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