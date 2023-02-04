Юрист Анцелович рассказала о перспективах получения компенсации за отмену финала Суперкубка УЕФА в Казани

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Спортивный юрист Анна Анцелиович ответила на вопрос, возможно ли получить компенсацию за отмену финала Суперкубка УЕФА в Казани.
«Между организатором и федерацией заключается договор. Соответственно, в этом договоре предусмотрены положения о компенсации понесенных расходов и по основаниям переноса матча. Если идет нарушение договора, то сторона, в отношении которой произошло нарушение, имеет право требовать компенсацию. Конкретно можно ли в данном случае и какой объем, я не могу сказать, потому что не видела договор.
Многие наши федерации подавали в суд, и международные федерации ссылались именно на положение о форс-мажоре. Чтобы доказать обратное, нужно идти в суд и на рассмотрение суда ставить вопрос о том, кто был прав. Волейболисты у нас пошли оспаривать по чемпионату мира. Насколько я знаю, решений по таким делам нет», — цитирует Анцелиович Metaratings.ru.
25 января УЕФА сообщил о том, что перенес место проведения матча за Суперкубок-2023 из Казани в Афины. Ранее организация лишила Санкт-Петербург права на проведение финала Лиги чемпионов.
Весной 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования