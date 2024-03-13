Юрист «Спартака» — о мировом соглашении с Газизовым: «Все документы направлены в суд и подписаны сторонами»

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала «СЭ» о ходе разбирательств с бывшим генеральным директором клуба Шамилем Газизовым.

Ранее Завьялова сообщала, что красно-белые и 55-летний специалист подпишут мировое соглашение по всем судебным делам, кроме дела с распиской Леонида Федуна.

— Когда мировое соглашение с Газизовым вступит в юридическую силу?

— Как только суд утвердит, оно вступит в юридическую силу.

— Как быстро это может случиться?

— В ближайшее время. Ждем утверждения соглашения. Все документы уже направлены в Шестой кассационный суд и подписаны сторонами.

Газизов работал генеральным директором «Спартака» в 2020 году. Судебные разбирательства между сторонами продолжаются с 2021-го. Газизов подал семь судебных исков, ни один из которых не получил удовлетворение суда.

После ухода из «Спартака» Газизов на два года вернулся в «Уфу», а с прошлого лета занимает пост генерального директора в махачкалинском «Динамо».