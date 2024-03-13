13 марта, 16:18
Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала «СЭ» о ходе разбирательств с бывшим генеральным директором клуба Шамилем Газизовым.
Ранее Завьялова сообщала, что красно-белые и 55-летний специалист подпишут мировое соглашение по всем судебным делам, кроме дела с распиской Леонида Федуна.
— Когда мировое соглашение с Газизовым вступит в юридическую силу?
— Как только суд утвердит, оно вступит в юридическую силу.
— Как быстро это может случиться?
— В ближайшее время. Ждем утверждения соглашения. Все документы уже направлены в Шестой кассационный суд и подписаны сторонами.
Газизов работал генеральным директором «Спартака» в 2020 году. Судебные разбирательства между сторонами продолжаются с 2021-го. Газизов подал семь судебных исков, ни один из которых не получил удовлетворение суда.
После ухода из «Спартака» Газизов на два года вернулся в «Уфу», а с прошлого лета занимает пост генерального директора в махачкалинском «Динамо».