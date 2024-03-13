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13 марта, 16:23

В «Зените» отреагировали на ситуацию вокруг Промеса

Сергей Разин
корреспондент
Футболист «Спартака» Квинси Промес.
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о ситуации с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

— Как бы я с ним поступил? Это вопрос теоретический, — приводит слова Медведева «РБ Спорт». — Мы практики, а не теоретики.

— А если бы вы были на месте руководителей «Спартака»?

— По счастью, я не на месте руководителей «Спартака».

Александр Дюков. «Негативно относимся к истории Промеса. Но есть скепсис к судебным органам Нидерландов». Интервью Дюкова

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая, где проходил тренировочный сбор команды. Футболиста задержали из-за оставления места ДТП.

5 марта сообщалось, что суд в ОАЭ по делу Промеса, который должен был состояться во вторник, отложен на неделю, так как судья не смог прибыть по личным причинам.

Квинси Промес. Промес подставил «Спартак» и достал примерно всех. Пора отвечать за свои поступки
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-medvedev-po-schast-yu-ya-ne-na-meste-rukovoditelej-spartaka/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Квинси Промес
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Медведев (руководитель)
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