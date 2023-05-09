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Сегодня, 11:57

Гаврилов — о чемпионстве «Зенита» в следующем сезоне: «Не бегите вперед паровоза!»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов поделился эмоциями от очередного чемпионства «Зенита» в РПЛ.

— Многие уже поздравили «Зенит» с завоеванием чемпионского титула в 2024 году. Присоединитесь к этой группе экспертов?

— Не надо бежать вперёд паровоза! Какой 2024 год? Всё ещё может измениться. Может, сразу на пять лет вперёд их тогда объявим чемпионами?

— Сегодня «Спартак» — основной кандидат на реальную борьбу с «Зенитом» за чемпионство?

— Почему же основной? Потенциально с «Зенитом» могут побороться клубы, которые сейчас борются за вторую строчку. Те же ЦСКА и «Локомотив» ещё. «Спартак» тоже много лет подряд завоёвывал чемпионство. И что?

— Потом перестал.

— «Зенит» тоже может перестать, что тут такого?

7 мая в Санкт-Петербурге «Зенит» обыграл «Спартак» в матче 26-го тура РПЛ со счетом 3:2. Питерский клуб пятый раз подряд под руководством Сергея Семака стал чемпионом России.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005116751_gavrilov__o_chempionstve_zenita_v_sleduyuschem_sezone_ne_begite_vpered_parovoza
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