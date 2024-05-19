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Глава совета директоров «Локомотива»: «Джикии у нас нет ни в каких планах, переговоров не вели»

В «Локомотиве» опровергли слухи о переговорах с Джикией
Артем Бухаев
Корреспондент
Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос «СЭ» об интересе к игроку «Спартака» Георгию Джикии.

«Георгия Джикии у нас нет ни в каких планах. Переговоров мы не вели. Мы очень уважаем его, он наш воспитанник. Но на сегодняшний день заключение контракта с ним не входит в наши планы», — сказал Нагорных «СЭ».

30-летний Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.

Игрок защищает цвета красно-белых с января 2017 года. Всего за клуб он провел 214 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе со столичной командой футболист стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Георгий Джикия
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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