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Сегодня, 14:05

Зарема рада признанию Кофрие фанатами «Клермона»: «Увидеть бы их связку с Жиго уже в «Марселе»

Микеле Антонов
Корреспондент
Самуэля Жиго и Максимилиано Кофрие.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова прокомментировала корреспонденту «СЭ» признание экс-защитника красно-белых Максимилиано Кофрие болельщиками «Клермона» игроком апреля.

«Кофрие болельщики признали лучшим игроком, а до этого несколько раз игроком тура. Примечательно, что, как правило, признают нападающего или вратаря, чьи действия выглядят эффектно. Лично мне хотелось бы увидеть снова связку Жиго — Кофрие, но уже в «Марселе».

К сожалению, зачастую среди болельщиков формируют мнение недалекие блогеры и диванные критики, тв-эксперты, которые совершенно не разбираются в футболе, но им нет равных в хейте. Кофрие, Рассказов, теперь новый объект для травли — Денисов. Особенно молодым игрокам не надо обращать внимания, а работать над собой.

Кофрие был самым незаслуженно критикуемым игроком, судьи раздавали ему карточки за любое движение, а во Франции за короткое время он стал любимчиком в новой команде", — сказала Салихова «СЭ».

Самюэль Жиго
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Максимилиано Кофрие
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