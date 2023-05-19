Губерниев — о словах Василенко: «Не могу комментировать высказывания некоторых господ по фамилии Никто»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова главного тренера «Алании» Олега Василенко.

Ранее российский специалист заявил в интервью Sport24, что разочарован в словоблудии журналиста.

«На футбольном небосклоне не знаю никакого тренера Василенко. Когда проявит себя — тогда и буду реагировать. Не могу комментировать высказывания некоторых господ по фамилии Никто», — сказал Губерниев «СЭ».

16 мая Губерниев отреагировал на слова бывшего тренера «Химок» Спартака Гогниева, который назвал журналиста идиотом. Ранее Губерниев также неоднократно публично оскорблял бывшего тренера подмосковной команды.