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Сегодня, 13:48

Василенко: «Интересно посмотреть, в чем дальше будет заключаться мотивация футболистов «Зенита». Еврокубков ведь нет»

Алина Савинова
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Главный тренер «Алании» Олег Василенко высказался о доминировании «Зенита» в чемпионате России.

«Во-первых, поздравляю Сергея Богдановича [Семака]. Я не отношусь к той категории людей, которые говорят: «С этим составом любой может взять чемпионат». Работая в «Анжи» со звездами, я понял, как непросто ими управлять. А Семак с этим справился. Если из состава «Зенита» убрать легионеров, то команды в РПЛ уровняются. Да, с одной стороны, появится реальная борьба за чемпионство. Но с другой — команды растут, играя против такого «Зенита». Нужно стремиться обыгрывать эту команду. Только так можно расти. Еще мне интересно посмотреть, в чем дальше будет заключаться мотивация игроков «Зенита». Еврокубков ведь нет», — приводит Sport24 слова Василенко.

В текущем сезоне «Зенит» досрочно стал чемпионом страны. Сине-бело-голубые в пятый раз подряд завоевывают золотые медали в РПЛ. С 2018 года петербургскую команду возглавляет Сергей Семак.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-19-vasilenko-interesno-posmotret-v-chem-dalshe-budet-zaklyuchatsya-motivatsiya-igrokov-zenita-yevrokubkov-ved-net
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Олег Василенко
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