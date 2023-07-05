Защитник «Краснодара» Волков назвал Галицкого великим человеком

Защитник «Краснодара» Сергей Волков поделился мнением о владельце клуба Сергее Галицком.

— Эмоциональный человек? — вопрос Волкову из интервью Sport24.

— Бывало даже, что чересчур: переживает из-за футбола. Но еще это великий человек, для города в первую очередь. Показал, как человек с деньгами может ими распоряжаться, давать людям счастье. Не за границей деньги вкладывал. Построил парк, сад, стадион, академию. Сейчас строит еще «Парк облаков».

«Краснодар» был основан Галицким в 2008 году, а спустя три года команда дебютировала в РПЛ. Клуб трижды становился призером чемпионата России.