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Сегодня, 11:53

Защитник «Локомотива» Тикнизян получил паспорт Армении

Микеле Антонов
Корреспондент
Наир Тикнизян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В пресс-службе сборной Армении ответили на вопрос «СЭ» о том, получил ли защитник «Локомотива» Наир Тикнизян паспорт Армении.

«Да, Тикнизян получил паспорт Армении», — сообщили «СЭ» в пресс-службе сборной.

23-летний защитник получил вызов в сборную Армении на матч квалификации Евро-2024 против Турции, который пройдет 25 марта. До этого Тикнизян выступал за молодежную сборную России.

В нынешнем сезоне Тикнизян провел 20 матчей в чемпионате России, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

Наяир Тикнизян
Футбол
Сборная Армении по футболу
ФК Локомотив (Москва)
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