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13 марта, 15:27

Нино: «Малком и Клаудиньо повлияли на мой переход в «Зенит»

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Защитник «Зенита» Нино объяснил, почему принял решение перейти в петербургский клуб.

«Клуб был предельно конкретен и максимально уверен в том, что хочет видеть меня в своем составе. Я разговаривал с Малкомом, с которым играл вместе в олимпийской сборной Бразилии, — он очень лестно отозвался о городе и клубе, сказал, что был счастлив здесь и что я тоже буду. Плюс я был знаком с Клаудиньо», — приводит слова Нино пресс-служба «Зенита».

26-летний бразилец перешел в «Зенит» из «Флуминенсе» в январе за 5 миллионов евро. За петербуржцев игрок провел 2 матча, в которых не отличился голевыми действиями. Контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2028 года.

После 20 туров РПЛ сине-бело-голубые располагаются на первом месте в турнирной таблице, набрав 40 очко.

13 марта «Зенит» в рамках ответного матча FONBET Кубка России сыграет с «Динамо». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.15 (мск).

Источник: пресс-служба «Зенита»
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Аль-Хиляль
ФК Зенит
Нино (Зенит)
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