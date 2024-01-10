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РПЛ

Сегодня, 14:12

Защитник «Оренбурга» Адамов поделился ожиданиями от второй части сезона

Виктория Кравченко
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Защитник «Зенита» Арсен Адамов, выступающий на правах аренды за «Оренбург», поделился ожиданиями от второй части сезона.

«Чтобы сезон можно было считать удачным, «Оренбург» должен сохранить прописку в РПЛ. Для себя ставлю задачу как можно больше помогать команде.

Деограсия — нормальный тренер, со своими идеями. Сейчас посмотрим, как он будет работать на сборах. Впереди у нас два месяца, чтобы подготовиться», — цитирует Адамова Sport24.

«Оренбург» после 18 туров РПЛ занимает 14-е место в турнирной таблице. Команду тренирует Давид Деограсия.

Источник: https://sport24.ru/football/news-611033-adamov-deograsiya-normalnyy-trener-posmotrim-kak-budet-rabotat-na-sborakh
Арсен Адамов
ФК Оренбург
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