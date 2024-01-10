Защитник «Оренбурга» Адамов поделился ожиданиями от второй части сезона

Сегодня, 14:12
Защитник «Зенита» Арсен Адамов, выступающий на правах аренды за «Оренбург», поделился ожиданиями от второй части сезона.
«Чтобы сезон можно было считать удачным, «Оренбург» должен сохранить прописку в РПЛ. Для себя ставлю задачу как можно больше помогать команде.
Деограсия — нормальный тренер, со своими идеями. Сейчас посмотрим, как он будет работать на сборах. Впереди у нас два месяца, чтобы подготовиться», — цитирует Адамова Sport24.
«Оренбург» после 18 туров РПЛ занимает 14-е место в турнирной таблице. Команду тренирует Давид Деограсия.