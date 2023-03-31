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Сегодня, 14:30

Денисов: «Исторически «Спартак» — самый великий клуб в России!»

Денисов высказался о конкуренции «Спартака» с «Зенитом» в РПЛ
Артем Бухаев
Корреспондент
Болельщики «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Защитник «Спартака» Даниил Денисов в интервью «СЭ» высказался о конкуренции с «Зенитом» в чемпионате России.

«За свою жизнь я много поиграл против «Зенита» по юношам, молодежке и в основном составе. Питерцы идут на первом месте, у них несколько чемпионств подряд. Когда играешь против такого соперника, всегда хочется его победить. На «Спартак» тоже всегда настраиваются — как бык на красную мантию. Все хотят победить «Спартак». Повторю слова своего тренера, который поставил меня на путь в футболе: исторически «Спартак» — самый великий клуб в России. Если мы посмотрим в прошлое, то увидим достаточно доказательств этому. Понятно, что хочется выигрывать! Мы постепенно движемся к этому. В этом сезоне мы сыграли с питерцами три раза. Точно у нас будет еще одна встреча. И это отлично. Когда ты постоянно играешь с хорошим соперником, то прогрессируешь», — сказал Денисов «СЭ».

«Спартак» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков за 20 матчей. «Зенит» — на первой строчке с 48 очками.

Квинси Промес и&nbsp;Даниил Денисов. «Спартак — самый великий клуб в России! В истории очень много доказательств этому». Интервью Денисова
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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