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Сегодня, 11:19

Защитник «Спартака» Маслов: «Мы все работаем как команда, как единый организм»

Мария Гусева

Защитник «Спартака» Павел Маслов поделился мнением о главном тренере клуба Гильермо Абаскале.

«Просто другое видение игры, другая система. Да, есть немало схожих вещей с тем же Доменико Тедеско, который по сути единственный тренер до Абаскаля, при котором я играл в «Спартаке». Оба молодые прогрессивные тренеры с интересными идеями, хотят играть в контроль мяча, высокий прессинг. Работать с такими специалистами всегда приятно. Лично мне Гильермо каких-то новых установок не дает. Мы все работаем как команда, как единый организм», — приводят «Известия» слова Маслова.

33-летний испанец возглавил московский клуб в июне 2022 года.

После 13 туров чемпионата России «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков. В следующем туре красно-белые сыграют с «Химками» 23 октября.

Источник: https://iz.ru/1412181/aleksei-fomin/abaskal-kak-i-tedesko-trebuet-kontrolirovat-miach-i-vysoko-pressingovat
Павел Маслов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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