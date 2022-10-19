Лещук заявил, что «Динамо» приспосабливается к требованиям Йокановича

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал о работе под руководством главного тренера Славиши Йокановича.

«Да, был разговор в раздевалке о том, что у нас не получается. Хорошо, что мы начали об этом говорить. Поэтому коннект есть, думаю, что мы двигаемся в правильном направлении.

Примерно одинаково нужно было привыкать и к Шварцу, и к Йокановичу. Они в первый раз оказались в России, для нас были новые требования, поэтому примерно все то же самое", — цитирует игрока Metaratings.ru.

Серб возглавил «Динамо» в июне 2022 года. После 13 туров клуб занимает 8 место в РПЛ, набрав 20 очков.