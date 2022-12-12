Защитник «Зенита» Адамов намерен остаться в клубе как минимум до конца сезона

Защитник «Зенита» Арсен Адамов не планирует покидать петербургский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 23-летний футболист намерен остаться как минимум до конца сезона в «Зените» и побороться за место в основном составе.

Адамов стал игроком сине-бело-голубых в январе 2022 года. Его соглашение с клубом рассчитано до июня 2026 года. В текущем сезоне игрок провел 7 матчей за «Зенит» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Адамова в 1,2 миллиона евро.