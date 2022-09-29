Защитник «Зенита» Чистяков назвал лучших форвардов РПЛ

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал, кто, по его мнению, является лучшим нападающим в РПЛ.

— С кем из нападающих сложнее всего играть в лиге?

— В этом сезоне я мало играл, поэтому буду судить по прошлому. Мне неприятен был Кордоба из «Краснодара» — такой настырный. И Смолов. Он непредсказуемый, техничный. У него есть хорошие навыки, может и обыграть. Не такой, что просто бежит и бьет. У него каждое качество достаточно хорошее, может обыграть, удар хороший, — цитирует Чистякова пресс-служба петербуржцев.

Федор Смолов в этом сезоне провел за «Динамо» 10 матчей, забив 5 голов и сделав 3 ассиста. В активе Джона Кордобы 4 мяча и 2 ассиста в 10 играх за «Краснодар».