Защитник «Зенита» Круговой: «Хлеб стоит уже 100 рублей, хотя раньше можно было купить за 20»

Защитник «Зенита» Даниил Круговой высказался о росте цен на яйца и хлеб.

«Я яичницу давно не ел, поэтому не особо знаю, как сильно подорожали яйца. В принципе, не так часто ем яйца. Да сейчас все растет в цене! Уже хлеб стоит 100 рублей, хотя раньше рублей за 20 можно было купить», — приводит Metaratings слова Кругового.

Игрок отметил, что футболисты тоже ощущают изменения в стоимости продуктов.

«Цены-то растут, а зарплаты — нет», — добавил Круговой.

В сезоне-2023/24 Круговой провел 18 матчей за «Зенит» во всех турнирах и сделал 2 результативные передачи.

30 ноября Круговой заявил «СЭ», что его не устроило предложение «Зенита» по новому контракту. Нынешнее соглашение 25-летнего защитника с клубом действует до конца июня 2024 года.

1 декабря главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил надежду на то, что Круговой согласится продлить контракт с командой.