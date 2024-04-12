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Сегодня, 10:00

Нино: «Любимая картина — «Возвращение блудного сына» Рембрандта»

Гоша Чернов
Корреспондент
Нино.
Фото ФК «Зенит»
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Защитник «Зенита» Нино в интервью «СЭ» рассказал о любимых художниках.

— Недавно ты посетил Эрмитаж. Долго ходил? Что понравилось?

— Два с половиной часа, и они прошли очень быстро. Мне понравилось многое. Сами картины невероятны, но меня впечатлили и истории их создания. Часы с павлином тоже очень красивы, а залы — удивительны. У каждой комнаты своя уникальная история: потолки отражают напольные узоры, на столах — выразительные стеклянные мозаики... Все очень красиво.

— Есть ли у тебя любимая картина и любимый художник?

— Леонардо Да Винчи — я всегда очарован его работами. А среди картин выделю «Возвращение блудного сына» Рембрандта, которую я видел в Эрмитаже. Мне нравится разглядывать детали картины, которые оставил автор. Нравится узнавать то, о чем он думал, когда к нему приходила в голову та или иная идея.

— Чем тебя привлекло именно «Возвращение блудного сына»?

— Это библейская история о том, как отец встречает младшего сына после долгой разлуки. Когда Иисус рассказывает эту историю в Библии, он делает акцент не на отце, а на том, что старший сын был разгневан пиром в честь младшего. Рембрандту удалось изобразить этот сюжет очень точно и красиво.

27-летний бразилец перешел в «Зенит» в январе 2024 года. За петербуржцев защитник провел 8 матчей и заработал одну желтую карточку.

Нино. «Хожу в Эрмитаж, читаю Достоевского, хочу поскорее дать интервью на русском». Интервью бразильского новичка «Зенита» Нино

ФК Зенит
Нино (Зенит)
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