Источник: Ренан зимой перейдет в европейский клуб

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Защитник «Зенита» Роберт Ренан зимой покинет питерский клуб, утверждает Globo.
По данным источника, на 20-летнего бразильца претендуют несколько европейских клубов.
Ранее о будущем игрока высказывался главный тренер чемпионов России Сергей Семак.
Ренан выступает за «Зенит» с января 2023 года. В этом сезоне защитник провел 8 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах и не отличился результативными действиями.
Контракт футболиста с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2028 года, портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 9 миллионов евро.