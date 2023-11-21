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Сегодня, 16:38

Источник: Ренан зимой перейдет в европейский клуб

Руслан Минаев
Роберт Ренан.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Защитник «Зенита» Роберт Ренан зимой покинет питерский клуб, утверждает Globo.

По данным источника, на 20-летнего бразильца претендуют несколько европейских клубов.

Ранее о будущем игрока высказывался главный тренер чемпионов России Сергей Семак.

Ренан выступает за «Зенит» с января 2023 года. В этом сезоне защитник провел 8 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Контракт футболиста с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2028 года, портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 9 миллионов евро.

ФК Зенит
Роберт Ренан
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